"Mama steht auf Timothée Chalamet!"

Mutter-Tochter-Plausch vor der Kamera: Laura und Beatrice Bilgeri plauderten bei „Fragen aus der Box“ aus dem Nähkästchen. Alle Fragen und Antworten gibt es im Video.

Beatrice: Mit welcher*m Schau-spieler*in oder Regisseur*in würdest du gern mal einen Film machen?

Laura: Mein Gott, da gibt‘s mehrere. Darf man nur einen sagen? Ich sag einfach ein paar. Also bei Schauspielerin: Cate Blanchett, Kate Winslet – die ganzen Kates. Sandra Bullock, Gillian Anderson ... da stoppen wir mal. Und bei den Männern: Bradley Cooper, den ich vor ein paar Jahren bei den Festspielen in Venedig kennenlernen durfte. Das war Wahnsinn.

Beatrice: Das ist der mit den blauen Augen, oder?

Laura: Ja, genau. Außerdem Ryan Gosling, Rami Malek, Leonardo DiCaprio – die Liste wär lang, aber das lassen ...

Beatrice: Und der Chalamet?!

Laura: Der Timothée Chalamet?

Beatrice: Mit dem würde ich gern mal einen Film machen. (lacht)

Laura: Meine Mama steht total auf Timothée Chalamet. (lacht)

Laura: Worin seid ihr komplett gleich, was ist euer größter Unterschied?

Beatrice: In wahnsinnig vielem sind wir uns komplett gleich. In der Sicht auf die Welt, im Umgang mit anderen Menschen. Wenn wir gemeinsam etwas erleben sagen wir oft genau das Gleiche, in der selben Sekunde. Und zu den Unterschieden: Ich bin wahnsinnig häuslich. Ich liebe kochen, Laura nicht. Sie isst eher irrsinnig gern. (lacht) Sie isst auch alles ganz brav und hat keine Extrawünsche.

Laura: Bis auf Paprika! Und ...

Beide gleichzeitig: Gekochte Karotten! (lachen)

Beatrice: Wie lange hört ihr maximal nichts voneinander, bis ihr euch Sorgen macht?

Laura: Oh, nicht lang! Also wenn ich nicht da bin, sind wir übers Handy fast stündlich in Kontakt.

Beatrice: Nur dann nicht, wenn du in der Luft bist.

Laura: Stimmt. Wenn ich in New York aufstehe, ist bei ihr gerade späterer Nachmittag. Ich schreibe ihr dann gleich. Und dann kommen zehn Herzle zurück. (lacht) Wenn bei WhatsApp mal nur ein Haken da ist, meint sie gleich, Außerirdische hätten mich entführt. (lacht)

Laura: Welcher war der schönste Ort, an den du jemals gereist bist?

Beatrice: Santa Margherita Ligure. Das ist eine steil abfallende Felsenküste an der ligurischen Küste. Dort war ich mit meinem Mann, als unsere Beziehung noch ganz heimlich war. Wir wollten damals ein paar Tage irgendwohin nach Italien. Er ist einfach drauflos und die ganze Nacht durchgefahren. Gelandet sind wir in Santa Margherita Ligure. Ein magischer, bezaubernder Ort am Meer. Dort habe ich die schönste Zeit meines Lebens verbracht. Wir fahren auch heute noch jedes Jahr, seitdem Laura auf der Welt ist, dorthin.

Laura: Und vor allem gibt es dort das allergrößte Risotto Marinara! Allein dafür würde ich sogar hinlaufen! (lacht)

Das sind Laura und Beatrice Bilgeri

Beatrice Bilgeri wurde 1981 zur „Miss Vorarlberg“ gekürt und arbeitete fortan als Model, ehe sie eine Schauspielausbildung begann. Ihren ersten Film, „Professor Rock‘n Roll“, drehte sie mit Reinhold Bilgeri – ihrem späteren Ehemann. Weiter bekannt wurde sie mit ihrer Rolle als Geliebte von Roy Black in „Ein Schloß am Wörthersee“. Auch Tochter Laura ist als Schauspielerin tätig. Ihr Filmdebüt gab sie 2010 in „Der Atem des Himmels“ von Vater Reinhold. Später ging sie in die USA, spielte etwa an der Seite von Wesley Snipes in „The Recall“. Aktuell ist sie als Hauptdarstellerin in „Alle für Uma“ im Kino zu sehen. Daneben singt und modelt sie auch.

Das ist „Fragen aus der Box“

In der Videoreihe von WANN &WO interviewen sich je zwei bekannte VorarlbergerInnen gegenseitig – und bringen spannende Einsichten ans Licht. Die neue Folge gibt es wöchentlich bei VOL.AT und YouTube.