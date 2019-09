Malerische Hubertusfeier

Herrliches Herbstwetter und die Hubertusfeier lockte viele Jäger und Jagdinteressierte ins Zugertal.

Herrliches Herbstwetter, einen prachtvollen Hubertussteinbock, Jagdhornklänge – fast ein kitschiges aber sehr stilvolles Ambiente im Zuger Älpele. Mit der Hubertusmesse, zelebriert von Pfarrer Jodok Müller, wurde die Hubertusfeier eingeläutet. Das Lecher Jägerteam unter Reinhard Moosbrugger rief diese Tradition nach langem wieder ins Leben zurück und organisierte das Fest. Viele Jäger und Jagdinteressierte folgten der Einladung und verbrachten einen wunderschönen Nachmittag im malerischen Zugertal. Die Feldmesse wurde musikalisch von den Jagdhornbläsern der Bezirksgruppe Bludenz umrahmt. Pfarrer Jodok Müller wies auf die verantwortungsvolle Arbeit der Jäger hin und appellierte an alle unsere Natur und unseren Lebensraum zu schützen.

Der Hubertussteinbock wurde durch Robert Wiktorin aus Schweden im Radonatobel Nähe Steinernes Meer erlegt. Bei der Hubertusmesse erhielt die Martinskapelle ihre Glocke zurück. Nachdem vor drei Jahren die Glocke gestohlen wurde.Feierlich wurde sie von Pfarrer Jodok Müller geweiht und von Franz-Josef Walch an der Kapelle angebracht. Im Anschluss an die Hubertusmesse wies Bezirksjägermeister Manfred Vonbank auf die Verantwortung gegenüber Lebensraum, Tier und Mensch hin. „Wir müssen unsere Natur beobachten und überlegen wie wir die Jagd sehen“, stellte er eine wichtige Anmerkung und Frage in den Raum.