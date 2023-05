Majestätische Vögel auf dem Riedmannhof

Bei Martina Riedmann auf dem Riedmannhof wohnt eine ganze Pfauenfamilie.

Lustenau Anmutig geht das Pfauenherrchen Willi mit seinen farbenprächtigen Federn im Gehege am Riedmannhof im Lustenauer Ried umher. Schlägt er ein Rad mit seinen Federn, will er entweder das Pfauenweibchen Maya beindrucken oder einem ankommenden Feind zeigen, wie groß er wirklich ist. Hunderte Pfauenaugen, am Ende seiner Federn, sind dann zu sehen. Was schon bei den Habsburgern ein gern gesehenes Haustier war und viele ihrer Wappen zierte, ist nun auch bei Bäuerin Martina Riedmann der Fall. „Pfaue sind wunderschöne Tiere. Ihr farbenfrohes Federnrad ist jedes Mal aufs Neue wieder beeindruckend“, sagt sie. Seit einem Jahr ist der Bauernhof das neue Zuhause der majästetischen Vögel und für Familie Riedmann nicht mehr wegzudenken.