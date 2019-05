Maiklang mit Shalom

Der Mai erklang mit Gospelgesang: Shalom trat zum Jubiläum in der Basilika Rankweil auf

RANKWEIL Zum feierlichen Anlass des 35jährigen Bestehens des Chors Shalom in Rankweil fand in der Basilika im Zuge des Maiklangs eine besonderes Highlight statt. Mit Gospels, Spirituals und Instrumentalstücken zeigte der Chor sein ganzes Können vor den zahlreich erschienenen Gästen in der voll besetzten Rankweiler Basilika.

Musikalische Freuden

Das Chorkonzert begann fröhlich mit „Joyfully Sing“. Dem temperamentvollen Einstieg folgte das erste Instrumentalstück „Drifting“ des britischen Komponisten Colin Cowles. Der Chor sang nicht nur Spirituals, sondern auch einige traditionelle irische Volkslieder, womit der Chor dem Land mit den vielen Segenswünschen seine Referenz erwies. Als Ode an 35 Jahre geselliges Miteinander im Chor erklang lautstark „Happy together“.

Saxophon und Stille

Weitere Instrumentaleinlagen lockerten das Konzert ab. Mit ihrem schönen Solospiel auf dem Saxophon begeisterte Coretta Hagen das Publikum insbesondere beim Klassiker „He´s got the whole world“ sowie bei „Lord Inchinquin“ und bei „Farewell to Mr. Dodo“. Der Chor begeisterte mit vielstimmigen Arrangements bekannter Musikstücke wie „Amazing Grace“ und „Sound of silence“ bis zu unbekannteren Songs wie „Sandyland“.

Rückblick und Dank