Maiensäß – Hüttensaison hat begonnen

Am Sonntag, den 1. Oktober feierte der Schiverein Fraxern mit einem zünftigen Frühschoppen den Beginn der Hüttensaison.

Die Hütte wird ab sofort an den Wochenenden und an Feiertagen abwechselnd von Mitgliedern des Schivereins bewirtet. Hüttenwart Dietmar Kofler gab Einsicht in die kleine Speisekarte, auf der vornehmlich regionale Produkte eines Betriebes aus Weiler Platz gefunden haben. Hirschwurst, Wienerle und große und kleine Portionen Käse, Brezel und Mannerschnitten werden zu humanen Preisen angeboten. Der Durst kann mit alkoholfreien Getränken, Most, Wein und natürlich mit Bier gestillt werden.