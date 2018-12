Mai 2018: Die fünf beliebtesten Videos auf VOL.AT

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Nach zwölf ereignisreichen Monaten hat sich so einiges an Bildmaterial angesammelt. Hier finden Sie die fünf beliebtesten Videos im Mai 2018 auf VOL.AT.

1. Großbrand im Europapark ( 29.865 )

2. “Wir vergessen dich nie Keshi” Trauermarsch für das Opfer von Imst (21.893 Aufrufe)

Bei einer Messerstecherei ist am 13. Mai in Imst ein 17-jähriger Vorarlberger getötet worden. VOL.AT traf seine Freunde und sprach mit ihnen über ihren Verlust und über den für Freitag geplanten Trauermarsch.

3. Zurcaroh trainiert auf “America’s Got Talent”-Liveshows (13.860 Aufrufe)

Die Vorarlberger Akrobatikgruppe Zurcaroh hat es per Direktticket in die Endausscheidung von America’s Got Talent geschafft. Wir trafen die Akrobaten beim Training in Götzis.