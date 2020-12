Mahrer: "Auch mal die Kirche im Dorf lassen"

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer hat am Dienstag bei "Vorarlberg Live " eine Lanze für den Wintersport und die Öffnung der Skigebiete gebrochen.

Mahrer bei "Vorarlberg Live"

Mahrer für Massentests

Was die Massentests angeht, sieht Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer seine Prognose von vor einigen Wochen bestätigt. Man habe die Gastronomen, die sich in den vergangenen Monaten präventiv testen ließen, kritisiert, jetzt greife man das Instrument der Massentests auf. Für ihn ein richtiger Schritt um symptomlos Erkrankte herauszufiltern. Anscheinend ging es nicht anders, so Mahrer.