Mahnwache für die Menschlichkeit

200 Menschen zeigten schweigend ihre Solidarität mit Flüchtlingen auf Moria.

Dornbirn. Sonntag, 13. September. Die Gemeinderatswahlen standen an diesem Sonntag in aller Interesse. Trotzdem versammelten sich gut 200 Menschen um 18 Uhr auf dem Dornbirner Marktplatz. Sie folgten dem spontanen Aufruf zu einer Mahnwache, initiiert von der Bewegung „uns reicht’s – es reicht für alle“. Schweigend wurde ein Zeichen gesetzt. Dieses Schweigen galt den Menschen auf Moria. Pfarrer Erich Baldauf und der Gemeindeleiter aus dem Rohrbach, Alfons Meindl, waren unter den ersten Besuchern. Ebenso Caritasseelsorger Pfarrer Wilfried Blum, der auch seine Meinung dazu äußerte: „Es ist eine himmelschreiende Geschichte, wenn ein Staat wie Österreich nicht bereit ist, 100 Kinder von dieser Insel in unser Land zu holen. Wenn Bundeskanzler Sebastian Kurz sagt, er wolle keine Situation wie 2015, dann sei das eine fadenscheinige Ausrede, man könne nicht mit den Ängsten aus dem Jahr 2015 argumentieren.“

Auch für Pfarrer Christian Stranz (Moderator des Seelsorgeraums Dornbirn) gibt es für die Entscheidung von Bundeskanzler Kurz, keine Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen, null Akzeptanz. Obwohl die Mahnwache eine spontane Aktion war – die Entscheidung fiel erst am Freitag – sei er überrascht, dass so viele gekommen waren, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Er sei froh und schätze es sehr, dass engagierte Menschen, einige auch geformt und gedrängt durch ihren christlichen Glauben, diese Mahnwache hier in Dornbirn organisiert haben. Mahnwache zu halten sei das Mindeste, was wir für eine Umkehr der Verantwortlichen solch einer Europapolitik tun können, betont der Dornbirner Priester.