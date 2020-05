Mahnwache findet statt, Coronademo nicht

Stattdessen wird Klaus Kuster in den Bregenzer Seeanlagen spazieren gehen.

Am Sonntag findet wie geplant die Mahnwache vor dem Landhaus statt, die von Klaus Kuster geplante Coronademo ist hingegen wie berichtet abgesagt. Stattdessen wird Kuster in den Bregenzer Seeanlagen spazieren gehen.

Mahnwache vor dem Landhaus

Die Kundgebung steht im Geiste der bislang 28 Vorarlberger Sonntagsdemos der vergangenen zwei Jahre: Die Veranstalter treten ein für Menschenrechte, Menschen in Not & Flucht, Demokratie und Menschlichkeit in der Politik. Mitwirkende entwickeln eine Vorarlberg-Skulptur als Kunstobjekt aus mitgebrachten Tellern.