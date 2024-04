Mahlzeit kleiner Mann!

Fast schon zu gut um wahr zu sein. Das dachte sich wahrscheinlich auch der kleine Waschbär, der sich hier genüsslich über seinen Festschmaus hermacht.

Zuerst noch etwas zögerlich nimmt der Waschbär mit seinen Pfötchen den ersten Pfannkuchen vom Teller. Geschickt sieht er aber allemal aus, mit seinen langen Fingern (oder eher Krallen). Genüsslich schmatzt er dann die längste Zeit an seinem Pfannkuchen herum. Doch eine etwas große Portion für so einen kleinen Kerl. Immerhin sitzt er brav auf seinem Plätzchen am Tisch.