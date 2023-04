„Magnolienfest“ im Würbel-Areal

Bludenz. Am Freitag, 21. April, steht das Grundstück in der Werdenbergerstraße 10 für alle Interessierten mit einem abwechslungsreichen Programm offen.

Beim „Magnolienfest“ am Freitag, 21. April, werden ab 16 Uhr die Räumlichkeiten in den Scheunen sowie im vorderen Garten rund um den bekannten Magnolienbaum in der Werdenbergerstraße in den Mittelpunkt gerückt. Bei freiem Eintritt wird die Bludenzer Bevölkerung zu einem kulturellen Programm für Groß und Klein, Ausstellungen und Diskussionen wie auch zur Besichtigung des historischen Würbel-Areals eingeladen. Natürlich ist auch für eine entsprechende kulinarische Bewirtung gesorgt.