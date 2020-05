Magnan im ALL-Time Line-up der Dornbirn Bulldogs

Auszeichnung für Eishockeyspieler war reine Formsache

Die Fans waren am Zug: die internationale Eishockey Liga auf der Suche nach der besten „Starting Six“ der Teams.

Dass Olivier Magnan dieser Bulldogs-„Starting Six“ aus der EBEL-Ära angehören wird, lag auf der Hand: Seit dem Einstieg der Bulldogs in die Erste Bank Eishockey Liga im Jahr 2012 ist der heute 34-Jährige fixer Bestandteil dieser Truppe – somit seit acht Spielzeiten. Wir haben mit ihm über diese Auszeichnung gesprochen.

Du wurdest von den Fans der internationalen Eishockey Liga ins All-Time-Line-Up der Dornbirn Bulldogs gewählt. Eine Ehre für dich?

Klar, so etwas freut mich auf jeden Fall. Es ist schön zu wissen, dass man bei allen Fans in Erinnerung geblieben ist.

Mit Jonathan D'Aversa haben die Fans jenen Spieler neben dir im Line-Up aufgeboten, mit dem du vor acht Jahren bereits deine Zeit in Dornbirn gestartet hast. Stehst du noch in Kontakt mit ihm? Und verfolgst du generell die Karrieren deiner ehemaligen Mitspieler?

Ich spreche in der Tat noch sehr viel mit ihm. Nach seinen Saisonen in Dornbirn und auch jetzt. Mich interessiert, wo meine ehemaligen Mitspieler sind und was sie machen, vor allem bei guten Freunden wie zB D'Aversa.

Du verbringst aktuell auch den zweiten Sommer in Folge nicht in Kanada. Was vermisst du am meisten von deiner Heimat?

Natürlich vermissen wir unsere Familien in Kanada, da wir nicht oft die Gelegenheit haben, mit ihnen zusammen sein zu können. Aktuell befinden wir uns in einer speziellen Situation und wir werden sehen, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Aber auch ein weiterer Sommer in Österreich ist für uns nicht schlecht.

Die Liga startet mit neuem Gesicht in eine neue Ära. Auch wenn noch so gut wie keine Verträge ausgehandelt sind, kannst du dir vorstellen, dabei zu sein?

Der Plan ist eine weitere Saison in der Liga hier mit Dornbirn zu spielen. Sobald grünes Licht für Vertragsunterzeichnungen gegeben wird, ist das unser Fokus.

Du kennst die Bulldogs von Stunde Null, die Liga seit 2012. Was ist dir in Erinnerung geblieben?

Im ersten Jahr ging alles so schnell, alles war neu für alle. Auch für das Management war es ein gewaltiger Lernprozess. Acht Jahre sind jetzt rückblickend eine lange Zeit und das Team hat sich stark verändert.

Wie stark ist für dich folgendes All-Star-Line-Up der Fans: „Rinne | D'Aversa - Magnan | Trotter - Aquino - D'Alvise“?

Das ist ein ziemlich gutes Line-Up, das wir hier vor uns haben. Rasmus (Anm. Rinne) im Tor, ein guter Torhüter. Mich und JD (Anm. D'Aversa) in der Verteidigung, das hat in den vier gemeinsamen Jahren auch immer gut funktioniert. Trotter ist ein unglaublicher Spieler. Er hat zwar nicht besonders lange bei uns gespielt, aber wenn er gespielt hat, war er richtig gut. Aquino brachte uns sehr viele Punkte und Dal (Anm. D'Alvise) ist ein sehr kluger Spieler. Mir gefällt das Line-Up für die acht Jahre sehr gut.

Was ist dein Lieblingswort im Vorarlberger Dialekt?

Habidere. Dieser Ausdruck gefällt mir richtig, um 'Hi' zu jemandem zu sagen.

Wie hast du als Familienvater das 'Home-Schooling' der letzten Wochen erlebt?