Magisches Wochenende in Hohenems

Der Zauberverein „The Magic Lodge“ präsentiert sich mit Tag der offenen Tür und Abendgala.

Hohenems. Ob Tischzauberei für kleine Runden oder Groß-Illusionen für hunderte Gäste: Die Mitglieder der „Magic Lodge“ beherrschen die ganze Bandbreite der Zauberkunst. Am Samstag, dem 1. Oktober 2022 öffnet der Vorarlberger Verein seine Pforten für alle, die sich für die Kunst der Zauberei und Magie interessieren. Am Nachmittag und Abend bieten die Mitglieder im Saal des Arbeitervereinsheims in Hohenems (Im Wingat 3) ein abwechslungsreiches Programm.

Nachwuchs und Profis

Zwischen 14 und 17.30 Uhr präsentieren die jungen Nachwuchskünstler ihr Können mit kleinen Kartentricks, Ballon-Modellage und Bühnendarbietungen. Ab 20 Uhr gehört die Showbühne den Profis des Zaubervereins. Darunter der ukrainische Künstler Aleks Vozniuk, der seit dem Frühjahr in Vorarlberg lebt. Aufgrund der großen Nachfrage wiederholt der Verein die Abendgala am Sonntag, 2. Oktober, um 19 Uhr. Karten für die abendlichen Zaubergalas am Samstag und am Sonntag sind direkt beim Verein erhältlich. (E-Mail office@magiclodge.at oder Telefon +43/676/4057506)