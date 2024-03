Magisches Wochenende in Bludenz

Bludenz. Die Pecoraro-Familie begeisterte letzten Freitag, 15. März 2024 und letzten Samstag, 16. März 2024 mit einer außergewöhnlichen Kombination von Klassik und Pop im Stadtsaal Bludenz.

Vergangenes Wochenende boten Herwig und Mario Pecoraro gemeinsam mit Sohn und Enkelsohn Oscar Pecoraro in einer einzigartigen generationenübergreifenden Konstellation hunderten Besucher*innen im Bludenzer Stadtsaal ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis. An zwei ausverkauften Abenden entführten sie das Publikum in eine Welt voller Zauber, Musik und Fantasie. Gemeinsam mit einigen Orchester-Musiker*innen und ihren Bandmitgliedern zauberten Herwig, Mario und Oscar Pecoraro eine Show der Extraklasse auf die Bühne des Stadtsaals. Die drei Bludenzer Musiker erschaffen immer wieder eine sonst nicht gekannte klangvolle Symbiose, die Pop und Klassik miteinander verbinden. Ergänzt durch Orchesterklänge erzeugte das Arrangement eine unbeschreibliche Stimmung im Saal.