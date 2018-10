Magische Momente in Götzis

Magier David Shine zu Gast im Flax

Götzis Der Faszination der Magie kann sich niemand entziehen. Im Flax hatten die Gäste die Möglichkeit Essen und Trinken mit hautnaher Magie zu kombinieren. „Zauberhaft, magisch und faszinierend, die Welt der Magie zieht uns alle in ihren Bann. Von Kind an staunen wir über Kartentricks und verschwindende Gegenstände in einer Welt der Illusionen und Sinnestäuschungen“, so David Shine.