Magische Jazz-Klänge im Herzen von Bludenz

Die Bludenz Big Band Union und Mario Pecoraro sorgten für ein ausverkauftes Konzertwochenende

Die Bludenz Big Band Union präsentierte in Zusammenarbeit mit dem weltbekannten Musiker Mario Pecoraro an drei ausverkauften Konzertabenden in Folge ein unvergessliches Jazz-Spektakel im kulturellen Zentrum von Bludenz. Gemeinsam mit Special Guest George Nussbaumer, wurde erneut ein musikalischer Höhepunkt geboten, der sich im Veranstaltungskalender der Stadt bereits fest etabliert hat. Das Publikum war von den unvergleichlich fließenden und spielerischen Song-Interpretationen internationaler Musikgrößen wie Elton John und Billy Joel begeistert und durfte Abend für Abend in die verblüffende Welt des Jazz & Blues eintauchen.