Magische Adventzeit

Weihnachtsmarkt im und um den Frödischsaal

Zwischenwasser. Der Verein „aktiv & kreativ“ von Obfrau Claudia Welte und ihrem Team veranstaltete einige Jahre den Adventzauber in der Parzelle Buchebrunnen, nun war man bereits zum zweiten Mal zu Gast im Frödischsaal in Muntlix und hat dort seine neue Heimat gefunden. Zwar war die Atmosphäre am ehemaligen Standort unverwechselbar, aber die Lage im Zentrum von Muntlix bietet doch einige Vorteile. Neben der Wettersicherheit – Buchebrunnen war immer ein Freiluftmarkt – die Infrastruktur im Herzen von Zwischenwasser ist doch eine andere. Der Markt ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, zudem bietet der Saal einiges mehr an Platz und spielt natürlich auch technisch alle Stücke. So steuerten dieses Jahr zahlreiche Besucher den Adventzauber an und schauten bei den mehr als 30 Austellern vorbei. Diese boten neben vielfältiger Handwerkskunst auch die eine oder andere süße respektive hochprozentige Versuchung. Abgerundet wurde das Programm von einigen Ständen mit Erzeugnissen heimischer Landwirtschaft. Der veranstaltende Verein sorgte draußen für die gastronomische und flüssige Verpflegung der Gäste – Neuheit und kulinarisches Highlight in diesem Jahr das Älpler Raclette – neben dem klassischen Käse wurde das Brot auch mit herzhaften Speckwürfeln und Röstzwiebeln garniert. Daneben kredenzte man verschiedenen Ständen heiße Maroni und frische Crêpes, die Modellbahnfreunde aus Dafins waren für das Kuchenbuffet zuständig. Das Ensemble der Harmoniemusik Muntlix sorgte zudem für die passende musikalische Umrahmung.