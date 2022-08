Magerer 1:0 Sieg für den SV typico Lochau gegen den SV Ludesch

Lochau. Mit einem glücklichen 1:0 holt sich der SV typico Lochau im Heimspiel gegen den SV Ludesch drei wichtige Punkte. Es war dies der erste Sieg in der neuen Vorarlbergliga-Meisterschaft.

Nach den drei Unentschieden – 1:1 in Meiningen, 2:2 gegen Alberschwende und dem 1:1 in Lustenau – konnte das Team mit Kapitän Fabio Feldkircher vor heimischem Publikum den ersten, längst fälligen und höchst notwendigen Sieg einfahren. In einem schwachen Spiel auf beiden Seiten musste der Lochauer Anhang jedoch bis zur 78. Minuten warten, ehe ein noch abgefälschter Distanzschuss von Benjamin Kaufmann den Weg ins gegnerische Gehäuse fand. Und dann musste man noch bis zum Schlusspfiff zittern, vergaben die Ludescher doch gute Chancen auf den Ausgleich.

In der Vorarlbergliga geht es dann Schlag auf Schlag weiter. Am kommenden Freitag, dem 19. August (18 Uhr), muss der SV typico Lochau zum Auswärtsspiel zu den Amateuren von Austria Lustenau. Und bereits am Mittwoch, dem 24. August, kommt der VfB Bezau nach Lochau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist hier um 18.30 Uhr. Und danach geht es gleich am Samstag, dem 27. August (17 Uhr), zum Auswärtsspiel nach Fußach.