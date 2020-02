Magenta-Netz teils ausgefallen: Probleme mit Anrufen in andere Netze

Betroffen ist auch das Netz von Telering. Mit folgender Abfrage können Sie prüfen, ob bei Ihrem Magenta-Netz eine Störung vorliegt.

"Derzeit gibt es Beeinträchtigungen bei Anrufen aus dem Magenta-Netz in andere Netze. An der Lösung wird gearbeitet. Wir bitten noch um etwas Geduld", schreibt Magenta Telekom am Dienstagvormittag auf der Unternehmens-Facebookseite.