Magdalena Egger sorgt für eine faustdicke Sensation

Die fünffache Junioren-Weltmeisterin gewinnt den Staatsmeistertitel im Super G im Montafon.

Bei den Österreichischen Meisterschaften im Montafon in Vorarlberg standen die Super-G-Bewerbe der Damen und Herren am Programm. Bei den Damen konnte sich die Vorarlbergerin Magdalena Egger den Staatsmeistertitel sichern, im Herrenrennen ging der Sieg an Julian Schütter aus der Steiermark.