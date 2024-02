Mafia, Kokain und Pornostar: Verkehrskontrolle am Grenzübergang Au/Lustenau eskaliert

Ein kürzlich veröffentlichter Strafbefehl offenbart, dass eine Polizeikontrolle im Frühjahr 2021 unerwartet außer Kontrolle geriet, wobei sogar ein Taser zum Einsatz kam.

Im März 2021 wurde ein 46-jähriger Autofahrer am Grenzübergang Au SG/Lustenau von Beamten des Grenzwachtkorps angehalten, da er während der Fahrt telefonierte, was verboten ist. Wie "20 Minuten" berichtet, stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass ihm der Führerschein bereits entzogen worden war, er dennoch fuhr und im Fahrzeug sowohl eine kleine Menge Kokain als auch ein Schlagring gefunden wurden.

Turbulente Fahrt mit Polizeibegleitung

Die Situation eskalierte, als die Kantonspolizei St. Gallen hinzugezogen wurde und den Mann aufgrund seines auffälligen Verhaltens und der tränenden Augen als nicht fahrtauglich einstufte. Er gab an, er und seine Frau, die er als Pornostar bezeichnete, seien Ziel der Mafia, was zu zusätzlichem Stress führte.

Die Überführung des Mannes zum Polizeistützpunkt in Thal SG entwickelte sich zu einer turbulenten Angelegenheit. Der Mann wurde zunehmend unruhiger, schlug um sich und versuchte, die Dienstwaffe eines Polizisten an sich zu nehmen, was zum Anhalten des Fahrzeugs auf dem Pannenstreifen führte.