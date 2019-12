Mäuse statt Bienen

Imkereiverein Götzis-Mäder mit großzügiger Spende

Götzis. Seine soziale Ader in der Adventzeit zeigte der Bienenzuchtverein Götzis-Mäder. Der Erlös eines Verkaufstandes bei der Gymnaestrada vergangenen Sommer, sowie die Spenden der Mitglieder bei der kürzlich erfolgten Eröffnung des neuen Vereinsheims wurden zusammen gefasst und von Obmann Jörg Kathan und einigen weiteren Mitgliedern an Doris Klinger vom Verein „Götzner für Götzner“ übergeben. Exakt 2615 Euro werden nun zur Hilfe direkt in der Gemeinde verwendet, für einen kleinen Verein wie die örtlichen Bienenfreunde eine mehr als stattliche Summe. CEG