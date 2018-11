Märchenzeit in Lustenau

Vergangenen Samstag feierte das Lustenauer Marionettentheater Premiere.

LUSTENAU Ein kleiner roter Vorhang geht auf, eine märchenhafte Melodie erklingt und ein leises Staunen geht durch den Saal. Den Kindern fällt sofort der Marionettenhund „Struppi“ auf, der auf der Bühne liegt und schläft. „Marie“ die Hauptrolle in dem Stück „Frau Holle“ arbeitet gerade an ihrem Spinnrad und wird von ihrer bösen Stiefmutter und deren Tochter geärgert und zu Arbeit verdonnert. Als sie in den Brunnen fällt, und in einer anderen Welt wieder aufwacht, trifft sie Frau Holle. Fleißig wie sie ist, wird sie mit viel Gold bezahlt und kehrt als „Goldmarie“ nachhause zurück. Eifersüchtig auf ihre Stiefschwester, begibt sich „Rosemarie“ auf die gleiche Reise. Leider nicht so erfolgreich als Magd, muss die faule, mit Pech übergossenen „Pechmarie“ den Nachhauseweg antreten.