Märchenhaftes und Mittelalterliches an der VS Rheindorf

Zum Lesetag verwandelte sich die Schule in ein Märchenschloss und eine Ritterburg

Lustenau Die erste Schulstufe beschäftigte sich an diesem besonderen Tag voll und ganz mit der Kinderbuchfigur „Grüffelo“. Die bezaubernde Geschichte wurde gelesen und dann wurden Grüffelos als Puzzle geklebt, bemalt oder als Masken gebastelt – ein großer Spaß. In der zweiten Schulstufe ging es um Märchen, in der dritten um „Das Monster vom blauen Planeten“ und im obersten Stockwerk der Schule lernten die Viertklässler viel Interessantes über das Rittertum.