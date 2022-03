Männergesangverein Lochau feierte mit kleinem Fest sein 100-jähriges Jubiläum

Lochau. Zusammen mit den Lochauer Senioren feierte der Männergesangverein bei einem kleinen Festabend im Pfarrsaal sein 100-jähriges Bestehen, dies mit zweijähriger Verspätung nach der aktuellen Aufhebung der meisten Bestimmungen rund um die Covid-19-Pandemie.

Vor zwei Jahren hatte „Corona“ den bereits fix terminisierten Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr 2020 ein abruptes Ende gesetzt. Alle gesanglichen Vereinsaktivitäten waren über viele Monate eingestellt. Doch jetzt konnte das groß geplante Fest in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbund Lochau in kleinerem Rahmen nachgeholt werden.

Im Mittelpunkt stand ein viel beachteter Vortrag von Konrad Fessler, dem Chronisten des Männergesangvereins, über eine sehr abwechslungsreiche 100-jährige Vereinsgeschichte. Viele Bilder dokumentierten interessante historische Begebenheiten, so manche Anekdoten zeugten von einem lebendigen Vereinsleben. Dazu gab es Rundfunkaufnahmen aus den erfolgreichen 50er und 60er Jahren. Und in einem Live-Auftritt erfreuten die Sänger unter der Leitung von Brigitte Dünser mit einigen Liedbeiträgen die begeisterten Festgäste in gemütlicher Runde. Viel Applaus gab es auch für die Ehrung des Fähnrichs Norbert Troy, der in seiner 60-jährigen Vereinstätigkeit über 40 Jahre lang mit der Vereinsfahne voranmarschierte.

Vereinsobmann Peter Rädler bedankte sich beim Lochauer Seniorenbund mit Obmann a-Bgm. Xaver Sinz für die willkommene Möglichkeit, dieses Fest in diesem Rahmen gemeinsam feiern zu können. Unter den zahlreichen Gratulanten sah man auch Bürgermeister Frank Matt, Kulturreferentin GR Petra Rührnschopf, den Kustos der Ortsgeschichtlichen Sammlung Walter Rützler oder den Ehrenvorstand des MV Lochau, Wolfram Baldauf.

Aus der 100-jährigen Vereinsgeschichte

Die Chronik berichtet über eine ereignisreiche Vereinsgeschichte. Am 2. Juli 1920 kam es zur Gründung eines Gesangvereines in Lochau, an die 30 stolze Sänger widmeten sich in der Folge unter dem ersten Chorleiter, Volksschullehrer Franz Ruez, dem Chorgesang. Wegen der vielen Arbeiten auf Wiesen und Feldern fand dann die offizielle Gründungsfeier am Kirchweihtag, dem 24. November 1920, im damaligen „Hotel Bäumle“ statt. Und durch die Mithilfe der ganzen Gemeinde konnte zu Pfingsten 1924 eine Vereinsfahne geweiht werden. Fahnenpatin war Maria Meßmer (geb. Fessler), die Weihe nahm Pfarrer Josef Zaggl vor, Domherr Prälat Dr. Josef Gorbach hielt zu diesem Anlass eine eineinhalbstündige (!) Festrede.

Der 2. Weltkrieg ließ den Gesangverein, in seinen krisenreichen 30er Jahren auch der „19 Mandl-Verein“ genannt, verstummen, doch 1949 kam es dank der Initiative von Lothar Schmid und Walter Schwendinger zu einer Neugründung bzw. zur Wiederaufnahme der Vereinstätigkeit mit Chormeister Sepp Kosta.

Unter den Vereinsvorständen Alois Kilga, Eugen Kuen, Walter Schwendinger, Josef Albrecht, Rudolf Reiner, Gebhard Matt, Wolfgang Sandrisser und nun seit 2017 Peter Rädler erlebte der Gesangverein mit oft über 50 Sängern in all den Jahren große Erfolge bei den verschiedensten Auftritten bei Sängerfesten, Wertungssingen oder den vielen kirchlichen und weltlichen Anlässen in der Gemeinde.

Drei Jahrzehnte war Chordirektor Georg Schäfer ein rühriger Chormeister des Gesangvereines Lochau. Ihm folgten Maurus Achatz, Prof. Josef Loidl, Georg Kitzler, Robert Hämmerle, Mag. Zoltan Kövics und Helmut Sieber. Mit Brigitte Dünser steht der Männergesangverein seit 2009 unter weiblicher Leitung.