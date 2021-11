Männerchor Mäder hat ausgesungen

In Mäder ging eine lange Tradition zu Ende und der Männerchor wurde bei der Jahreshauptversammlung aufgelöst.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung haben die Mitglieder der Männerchores Mäder die Auflösung des Vereines beschlossen. Ausschlaggebend dafür unter anderem die Überalterung und die coronabedingten Zwangspausen, sowie einige Todesfälle in den letzten Jahren. Unter diesen Umständen war der Männerchor nicht mehr singfähig und hätte auch keine Auftritte mehr absolvieren können. So blieb dem Vereinsvorstand am Ende nur noch die Auflösung übrig und als eine letzte gute Tat überreichte der Obmann des Männerchors Werner Ender das Vereinsvermögen in der Höhe von 6.000 Euro in Form eines symbolischen Schecks an die Bürgermusik mit der Zweckwidmung der Förderung der Jungmusik. Bürgermeister Rainer Siegele konnte dazu für die Gemeinde die Fahne, die älteste Mäderer Vereinsfahne und das Archiv inkl. Chronik übernehmen