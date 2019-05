Männerchor Mäder gab Frühjahrskonzert

„Halleluja sing ein Lied“ – das war das Motto für das Frühjahrskonzert des Männerchors Mäder am Samstag den 27. April.

Mäder. Mit Liedern wie „Aus der Traube in die Tonne“ und „Weinland“ hat Chorleiter Norbert Kilga mit dem Männerchor das Publikum im Ender-Saal musikalisch aufgewärmt.

Dann zog die Konzertbesucherinnen und -besucher der bekannte Kinderchor „Calypso“ unter der Leitung von Clemens und Anne Weiß in seinen Bann. Ihnen zuzuhören war ein Genuss ebenso die Art, wie sie die Lieder mit vielen Ideen zum Leben erweckten. In einem Lied waren ca. zehn Sprachen eingebaut – wie singende Dolmetscher. Gabriele Walch hatte, wie in den Vorjahren, viele Stücke wieder auf dem Klavier begleitet und komplettiert. Obmann Werner Ender bedankte sich mit Blumen und einem Fläschchen bei allen Chorleiter/innen, der Flügelbegleitung, dem Moderator und dem Saaltechniker. Ein weiterer Dank galt der Gemeinde Mäder für die Saalbenutzung und natürlich dem zahlreich erschienenen Publikum. Mit dem Lied „Gern haben tuat guat“ gestalteten alle drei Chöre (Sängerinnen und Sänger von 10 – 88 Jahren) gemeinsam den Abschluss des Konzertabends. VER