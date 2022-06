Männerchor Frohsinn mit fulminantem Jubiläumskonzert

Am Abend des 4. Juni 2022 betrat der Männerchor Frohsinn die Bühne für ein sein großes Jubiläumskonzert unter Mitwirkung des Ensembles „Querdur“ und Hackbrettspieler Elias Menzi.

Mit Eigenkompositionen am Hackbrett konnte auch der Schweizer Elias Menzi das Publikum begeistern – die selten gehörten Klänge riefen tosenden Applaus hervor. Das Ensemble “Querdur” von Fahnenpatin Erika Kopf vermochte die Gäste ebenfalls zu verzücken. Nach dem gemeinsamen Stück “You’ve got a Friend in me” und dem Abschlusslied “Über den Wolken” konnten begeisterte Konzertgäste und zufriedene Sänger den Abend in aller Gemütlichkeit ausklingen lassen.