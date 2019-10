MÃ¤ders FuÃŸball Ladies siegen weiter

Die Mädchen des FC Mäder feierten am Samstag einen hart umkämpften Heimsieg gegen Lustenau.

Mäder . Auch in der neunten Runde der Mädchen U18 Liga feierten die Mäderer Kickerladies einen Erfolg und bleiben somit an der Tabellenspitze.

Das Duell gegen die Mädchen des FC Lustenau entwickelte sich dabei von der ersten Minute zu einem flotten und spannenden Duell. Beide Teams immer wieder mit guten Möglichkeiten und die Gäste vom Rhein nutzten gleich in der achten Minute einen schnellen Vorstoß zur 1:0 Führung. Die Gastgeberinnen ließen sich aber nicht beirren und mit einem satten Schuss ins lange Eck erzielte Johanna Albrecht in der 16. Minute den Ausgleich. In weiterer Folge hatten die Mäderer Ladies wesentlich mehr vom Spiel und konnten diese Überlegenheit noch vor der Pause durch Denise Gleich zur erstmaligen Führung nutzen.