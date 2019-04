Mäderer Großputz

Rund 150 Menschen brachten Gemeinde auf Vordermann

Mäder. In über 70 Vorarlberger Gemeinden waren und sind in diesen Wochen zahlreiche fleißige Helferlein am Werk. Einmal jährlich geht es ans Großreinemachen, Wege, Wiesen und Felder werden von Unrat und Müll befreit. So auch in Mäder, wo sich bei herrlichem Frühjahrswetter gleich mehr als 150 Mitglieder von Vereinen, Familien, oder andere Gemeindebürger unterstützt von Feuerwehr und Gemeindebauhof in den Dienst der guten Sache stellten. Mit Säcken und Müllzangen bewaffnet ging es gemeinsam in die freie Natur. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ist dabei ein klarer Trend festzustellen. Wurde früher oft noch Sperrmüll, wie Waschmaschinen oder Autoreifen entsorgt, ist heute davon Gott sei Dank nur noch wenig zu sehen. Deutlich zugenommen haben aber Einwegartikel Getränkedosen, Plastikflaschen oder Essensverpackungen.