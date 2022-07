Mäderer Feuerwehr beendete erstes Probenhalbjahr

Mit einem Action-Weekend der Feuerwehrjugend und der Halbzeitprobe der Aktivmannschaft ging das erste Probenhalbjahr zu Ende.

Mäder. Auch bei der Feuerwehr in Mäder konnten in diesem Jahr die Proben wieder planmäßig durchgeführt werden und mit einer Objekt- und Halbzeitprobe, sowie einem Action-Weekend für die Feuerwehrjugend verabschiedeten sich die Mitglieder bis in den August in eine kurze Sommerpause.

Action-Weekend der Feuerwehrjugend

Ein ganzes Wochenende im Feuerwehrdienst stand dabei für den Feuerwehrnachwuchs von Mäder beim Action-Weekend auf dem Programm. Bevor der Feuerwehrdienst allerdings startete, wartete auf die jungen Feuerwehrburschen- und Mädchen noch das traditionelle Flossbauen mit dem anschließenden Wettrennen. Doch schon gleich danach ging es in den Dienst und bei mehreren Einsätzen über die ganze Nacht konnten die Nachwuchseinsatzkräfte ihr Erlerntes unter Beweis stellen. Vom Brand in der Sandgrube über Personen- und Tierrettung bis zum technischen Einsatz mit Hebekissen war alles dabei. Nach einem verdienten Frühstück am frühen Morgen konnten sich die Mitglieder der Feuerwehrjugend Mäder mit zahlreichen Eindrücken von diesem Action-Weekend in die Sommerpause verabschieden.

Geübtes in die Tat umgesetzt