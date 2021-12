Mäder wächst weiter

Die Kummenberggemeinde kann auch in diesem Jahr über eine leichte Bevölkerungszunahme berichten.

Mäder. Mäder zählt zu eine der Gemeinden mit dem stärksten Bevölkerungswachstum landesweit in den letzten Jahren. Nachdem die Zunahme im vergangenen Jahr zwar stagnierte, kann Bürgermeister Rainer Siegele in diesem Jahr wieder von einem weiteren Wachstum in seiner Gemeinde berichten.

42 Kinder wurden geboren

Nachdem in der Gemeinde Mäder vor rund fünf Jahren erstmals die 4.000 Marke geknackt wurde, ist die Bevölkerung am Kummenberg in den Jahren weiter gewachsen. „Aktuell leben 4.301 Menschen in Mäder, was im Jahresverlauf eine Zunahme von 57 Einwohnern bedeutet“, berichtet Bürgermeister Siegele. Dazu wurden in diesem Zeitraum 42 Kinder geboren und 21 Todesfälle beklagt.

Einwohner sollen sich wohl fühlen