Mäder startete ins Sommerlesen

Wie auch schon in den vergangenen Jahren lädt die Bücherei und Spielothek Mäder auch in den kommenden Wochen wieder zum Sommerlesen.

Mäder . Pünktlich zu Ferienbeginn startete am vergangenen Sonntag auch in Mäder erneut das Sommerlesen, zu dem alle großen und kleinen Leser eingeladen sind.

Zum Auftakt in die Sommerlesen-Aktion 2023 lud die Bücherei und Spielothek Mäder am vergangenen Sonntag Vormittag in ihre Räumlichkeiten und zum Anlass und Wetter gab es an diesem Tag auch eine kleine, feine Eisdiele vor der Bücherei. So konnten sich die Lesefreunde neben ihrem ersten Stempel für den Sommerlese-Pass auch gleich eine Kugel Gratis-Eis abholen.