MÃ¤der startet in den Advent

Traditionell vor dem ersten Adventsonntag findet am kommenden Samstag der Mäderer Weihnachtsmarkt statt.

Mäder . Bereits zum 15. Mal wird sich der Pausenhof der Volksschule Mäder am kommenden Samstag in einen wunderbaren Platz mit zahlreichen weihnachtlichen Ständen verwandeln.

Der beliebte Weihnachtsmarkt in Mäder wird dabei auch am kommenden Samstag wieder zahlreiche Besucher auf den Pausenhof der Volksschule locken. An den verschiedenen Ständen wird es von 12 bis 18 Uhr neben Weihnachtsdekorationen aus den unterschiedlichsten Naturmaterialien auch selbst gemachte Köstlichkeiten und vieles mehr zu kaufen geben. In der Aula der Volksschule lädt das Adventcafé zum Verweilen in der Wärme ein und im Freien werden die Besucher von den Mäderer Ortsvereinen bewirtet.