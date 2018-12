Mäder startet Carsharing

Auch in der e5 Gemeinde Mäder steht ab sofort ein Elektrofahrzeug von Caruso Carsharing.

In Mäder steht ab sofort beim Betreuten Wohnen neben der Volksschule ein Renault Zoe – Elektrofahrzeug, welches öffentlich für Jeden zugänglich ist. Das Fahrzeug hat eine Reichweite von rund 300 Kilometern und kann ber den Buchungskalender gebucht und dann genutzt werden. Die Tarife sind günstig und jeder kann so noch umweltfreundlich unterwegs sein. „Car Sharing ist die Zukunft des motorisierten Individualverkehrs. Autos stehen im Schnitt 23 Stunden am Tag. Mit Car Sharing kann diese Stehzeit wesentlich verkürzt und gegenüber einem eigenen Auto viel Geld gespart werden“, sieht auch Bürgermeister Rainer Siegele wesentliche Vorteile in diesem Modell. Weitere Informationen ehalten alle Interessierten auch beim Bürgerservice im Gemeindeamt. MIMA