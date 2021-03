Mäder senkt den Energieverbrauch weiter

Auch der Energiebericht 2020 in der Gemeinde Mäder zeigt wieder die vorbildliche Arbeit in Sachen Energieeffizienz.

Mäder. Auch im vergangenen Jahr konnte in der Kummenberggemeinde der Gesamtenergieverbrauch wieder leicht gesenkt werden, wobei auch die klimatischen Bedingungen und die teilweise Schließung der Gebäude aufgrund der Corona-Pandemie dazu beigetragen haben.

Rückmeldung über die benötigte Energie

Seit 1994 werden in der Gemeinde Mäder bei sämtlichen öffentlichen Gebäuden monatlich die Zählerstände für Strom, Wasser und Wärme (seit 2001 neben Gas und Öl auch Wärmemengenzähler) abgelesen. Die Gebäudeverantwortlichen erhalten so monatlich Rückmeldung über die benötigte Energie und den Vergleich zu Verbrauchswerten des Vorjahrs. Falls der Verbrauch das erwartete Ergebnis deutlich übersteigt, können sofort Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

Energiekosten um rund 8.000 Euro reduziert

Im vergangenen Jahr konnte in den öffentlichen Gebäuden in Mäder der Wärmeverbrauch um fünf Prozent auf 591.207 kWh gesenkt werden und auch der Stromverbrauch sank um sieben Prozent auf 452.867 kWh. Gar um 31 Prozent ging der Wasserverbrauch auf 1.629 m³ zurück und somit wurden die Energiekosten in der Gemeinde insgesamt um über 8.000 Euro reduziert. „Diese Ergebnisse sind umso erfreulicher, da der CO2-Ausstoß durch die Verwendung von Biomasse, Biogas und Ökostrom quasi bei null liegt und durch die Kompensationszahlungen über die Arge Erneuerbare Energie Vorarlberg sogar ins Minus fällt“, freut sich auch Bürgermeister Rainer Siegele über den erneut erfreulichen Energiebericht.

Neue solarbetriebenen LED Leuchten

Im Rahmen der Energiearbeit investiert die Gemeinde Mäder auch in jedem Jahr in die Infrastruktur. So wurde im vergangenen Jahr eine örtliche Hauptradroute mit 18 solarbetriebenen LED Leuchten ausgestattet, welche sich tageslichtabhängig einschalten und ab 22 Uhr ausgehen und dann über Bewegungsmelder wieder eingeschaltet werden. Dazu legt die Gemeinde neben der Bewerbung von wassersparenden Armaturen das Hauptaugenmerk auch auf ein dichtes Versorgungsnetz und dazu wurde 2020 die Versorgung im Ulimahd, im Feldweg und im Scheartlers Wies erneuert. Neben weiteren Umstellungen konnte im Dezember 2020 dazu auch ein neuer Klein LKW mit Erdgasantrieb für den Bauhof in Betrieb genommen werden.

Eigenstromproduktion deutlich erhöht