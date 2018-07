Mäder saniert Gemeindestraßen

Als Straßhalter ist die Gemeinde auch für die laufende Erhaltung der Gemeindestraßen zuständig.

Mäder Im Gemeindegebiet von Mäder werden in den kommenden Wochen und Monaten die Straßen im Bereich Am Egelseegraben und Buchenweg, sowie Im Brühl und Ulimahd asphaltiert.

Nachdem die Straße Am Egelseegraben vor rund vier Jahren im Zuge der Umlegung Hirma Ost erstellt wurde, entstanden dort mittlerweile sechs Einfamilienhäuser und eine Kleinwohnanlage. „Da derzeit nicht mit weiteren Bauten gerechnet wird, soll die Straße nun asphaltiert werden“, erklärt dazu Bürgermeister Rainer Siegele. Bei der letzten Gemeindevertretersitzung wurden die Arbeiten an den Bestbieter um rund 65.000 Euro vergeben – die Arbeiten sollen in den Sommerferien durchgeführt werden. „Parallel dazu wird derzeit auch im Bereich Im Brühl –Ulimahd gearbeitet und hier wird der Vorplatz des betreubaren Wohnens in eine Begegnungszone umgebaut und die Verbindung Ulimahd zur Straße Im Hau hergestellt“, so Bürgermeister Siegele über die Arbeiten die dieser Tage durchgeführt wurden. MIMA