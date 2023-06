Mäder plant sein Dorfzentrum

Bei einem Informationsabend wurden kürzlich Ideen und Anregungen zur die Weiterentwicklung des Ortszentrums von Mäder gesammelt.

Mäder. Das Ortszentrum von Mäder soll in den kommenden Jahren weiterentwickelt und an zukünftige Anforderungen angepasst werden. Da bei diesem Vorhaben alle Bewohner der Gemeinde betroffen sind, lud Mäder Anfang der Woche zu einem gemeinsamen Informations- und Diskussionsabend in den J.J.-Endersaal.