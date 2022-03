Mäder plant größte Baulandumlegung

Als Ergebnis der größten je in Mäder durchgeführten Umlegung entstehen insgesamt 22 Gewerbe- und Baugrundstücke.

Als Ergebnis der größten je in Mäder durchgeführten Umlegung entstehen somit an der Schweizerstraße fünf Gewerbegrundstücke, sowie im Seelehen sechs und im Waul elf Baugrundstücke. In weiterer Folge entsteht für die Grundstücke an der Schweizerstraße eine neue Zufahrt über die Landesstraße, während die Grundstücke im Seelehen und im Waul von den bestehenden Straßen aus erschlossen werden. Die Gesamtfläche der Umlegung beträgt 76.271 Quadratmeter, für die Erschließung in allen drei Umlegungsteilen inkl. einer Linksabbiegespur auf der Schweizerstraße werden 7.319 Quadratmeter benötigt. „Nur durch die vorausschauende Bodenpolitik der Gemeinde war es möglich die Liegenschaften von 10 Grundeigentümern aus dem künftigen Gewerbegebiet ins Seelehen beziehungsweise in den Waul zu tauschen. Zusätzlich konnten von sechs Grundeigentümern die Flächen an der Schweizerstraße durch die Gemeinde erworben werden“, erklärt Bürgermeister Siegele. Für die Erschließung mit Wasser, Kanal und Straßen werden rund 1,5 Millionen Euro aufgewendet und die Planungs- und Ausschreibungsarbeiten dazu sind bereits im Gange. MIMA