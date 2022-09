Mäder: Pkw in Flammen

Bei einem Fahrzeugbrand in Mäder enstand bei einem Pkw Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Eine 36-jährige Frau fuhr am Dienstagabend mit ihrem Pkw beim Grenzübergang Kriessern (CH) von der Schweiz kommend in Richtung Mäder. Dabei bemerkte sie bereits, dass das Fahrzeug an Leistung verliert, setzte ihre Fahrt jedoch bis zu ihrer Wohnadresse in Mäder fort.