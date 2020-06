Mäder mit positiver Jahresbilanz

Die Gemeindevertretung hat den Rechnungsabschluss 2019 einstimmig beschlossen.

Mäder . Der Rechnungsabschluss in der Gemeinde Mäder liegt für das Jahr 2019 mit Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 10.623.000 Euro um rund 300.000 Euro unter dem Voranschlag.

Bürgermeister Rainer Siegele konnte bei der Gemeindevertretersitzung am Montag den positiven Rechnungsabschluss präsentieren, welcher um rund 300.000 Euro unter dem Voranschlag liegt. „Die größten Abweichungen ergeben sich dabei bei Grundgeschäften durch einen nicht getätigten Verkauf und Kauf, sowie bei den Bauarbeiten für die Wasserver- und Entsorgung, den Straßenbaumaßnahmen und noch offenen Landesförderungen“, so Siegele. Den größten Posten im Mäderer Haushalt machen dabei gewöhnlich die Löhne und Gehälter mit rund 2,5 Millionen Euro aus. Neben den Beiträgen an den Sozial- und Spitalsfond lag der Schwerpunkt im vergangenen Jahr im Zeichen der Investitionen in den Tiefbau. Für die Sanierung und Erweiterung der Wasserversorgung, sowie die Abwasserreinigung wurden rund 440.000 Euro aufgewendet und 230.000 Euro schlugen sich für den Abschluss des Kanalkatasters nieder. Für Aufwendungen in die Mittelschule und Volksschule wurden zudem rund 820.000 Euro investiert und 735.000 Euro flossen in die Schuldentilgung, wobei der Schuldenstand der Gemeinde Mäder leicht auf 9.288.000 Euro gesenkt werden konnte.