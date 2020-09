Mäder mit Beschwerde gegen Landesregierung

Die Gemeinde Mäder bringt eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Landesregierung ein.

Im Normalfall ist an Samstagen von 15 bis 24 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 00 bis 22 Uhr das Befahren von Straßen mit LKWS und Anhänger verboten – ausgenommen sind Transporte von leicht verderblichen Lebensmitteln. Dazu kann die Behörde auf Antrag durch Bescheid die Benützung von Straßen mit einem Fahrzeug oder einer Ladung mit größeren als den zulässigen Maßen und Gewichten bewilligen, wenn das Vorhaben im besonderen Interesse der österreichischen Volkswirtschaft liegt und sich anders nicht durchführen lässt. Grundlage dafür ist ein erhebliches wirtschaftliches Interesse des Antragstellers. In diesem Sinne wurde dem Vorarlberger Fruchtsafthersteller insgesamt für neun Fernzüge die Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot erteilt.