Mäder mit ausgeglichener Bilanz

Die Gemeinde Mäder beschloss bei der Gemeindevertretersitzung am Montag den Rechnungsabschluss 2017 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 10.295.000 Euro.

Zwei der größten Posten im Rechnungsabschluss 2017 waren dabei wiederum die Beiträge an den Spitalfonds (689.135 Euro), sowie die Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe (933.645,40 Euro). Ein großer „Brocken“ im jährlichen Budget von Mäder machen auch die Personalkosten aus, wobei für Kindergarten und Schule die größten Ausgaben anstanden. Investiert wurde 2017 im Hochbau vor allem in die Errichtung des Katastrophenschutzzentrums und die Sanierung des J.J. Endersaales. Dafür und für weitere Sanierungen der öffentlichen Gebäude wurden im Voranschlag rund 500.000 Euro veranschlagt. „Die Mehrausgaben, Minderausgaben, Mehreinnahmen und Mindereinnahmen liegen bis auf wenige Ausnahmen in einem guten Bereich“, so Bürgermeister Rainer Siegele.