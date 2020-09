Mäder lud zur Reise in die Vergangenheit

Anlässlich des landesweiten Aktionswochenendes „Reiseziel Museum“ besuchten zahlreiche Interessierte auch das Alemannendorf in Mäder.

Große und kleine Besucher nutzten am vergangenen Wochenende die Möglichkeit für eine Zeitreise in die Geschichte der Alemannen. Im Museumsdorf in Mäder präsentierten die Mitglieder der Alamannischen Brauchtums- und Kulturgemeinschaft Vorarlberg wie in der Zeit vor dem Mittelalter gelebt wurde. Interessiert lauschten, vor allem die jungen Museumsbesucher, den Geschichten über die Lebensweise der Alemannen. Dabei gab es auch interessante Einblicke ins Fladen backen oder in die Kunst des Drechseln. In den original nachgebauten Häusern zeigten die Alemannen-Freunde wie früher gelebt wurde und in den Schaukämpfen gab es Einblicke in die Kampfkunst unserer Vorfahren. Neben weiteren Eindrücken aus der früheren Zeit nutzten die Besucher auch das Lagerfeuer in der Mitte des Dorfes zum gemütlichen Grillen.