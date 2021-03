Mäder lädt zur Landschaftsreinigung 2021

Trotz der aktuellen Situation findet in Mäder der traditionelle Gemeinde-Frühjahrsputz statt.

Mäder . Auch in Corona Zeiten landen Abfälle immer viel zu häufig am falschen Platz und belasten auf Wiesen, Plätzen und neben Straßen die Natur und Umwelt. Um das Ortsgebiet nun von sorglos weggeworfenem Müll zu befreien, lädt Mäder diese Woche zum großen Saubermachen.

Nachdem auch in diesem Jahr die jährliche Landschaftsreinigung nicht in gewohnter Form stattfinden kann, hat sich die Gemeinde Mäder wieder eigene Wege einfallen lassen, um das Dorf sauber zu machen. Dazu sind am kommenden Samstag, 27. März alle kleinen und großen Helfer eingeladen, die Grundstücke entlang von Straßen, Bächen und Gräben vom Unrat befreien. Treffpunkt zur Ausgabe der Abfallsäcke beim Bauhof Mäder ist ab 13 Uhr – zur Belohnung gibt es für die Helfer ein Jausensäckle und ein sauberes Mäder. MIMA