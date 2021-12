Mäder kann weiter Schulden abbauen

Trotz der aktuellen Lage weist das Gemeindebudget von Mäder auch für das kommende Jahr wichtige Investitionen aus.

Mäder. In der letzten Gemeindevertretersitzung in diesem Jahr wurde am vergangenen Montag in Mäder auf einstimmige Empfehlung des Finanzausschusses und des Gemeindevorstands der Voranschlag für 2022 beschlossen.