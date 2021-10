Mäder ist Vorarlberger e5-Vizemeister

Bei der e5 Rezertifizierung konnte die Gemeinde Mäder in der vergangenen Woche ihren Spitzenplatz im Ländle eindrucksvoll verteidigen.

Mit dem Erreichen von 84,8 Punkten schaffte Mäder ein weiteres Mal den Spitzenplatz für Energieeffizienz unter den Vorarlberger Gemeinden und musste sich nur hauchdünn dem Landessieger Wolfurt (85,1) geschlagen geben. In Mäder erreicht man das Ziel der Energieautonomie vor allem durch Biomasse, E-Mobilität und Ökostrom. Dank dem Erdgaszertifikat ist Mäder zudem die erste Gemeinde mit negativem CO2-Ausstoß. Mit dem hochgradig besetzten e5-Team werden dazu laufend Projekte umgesetzt, die auch die Bevölkerung zum Thema Energie sensibilisieren sollen, wie das Sonnenfest, verschiedene Aktionen der Region amKumma oder auch jährliche Schwerpunkte in den Kindergärten und Schulen.

Im Rahmen der e5-Energiearbeit waren in Mäder in den letzten Jahren unter anderem die Elektromobilität, die Umstellung auf LED Beleuchtung und die Errichtung von Photovoltaikanlagen wichtige Themen. Mit der Umsetzung des Verkehrskonzeptes und der Begegnungszone im Brühl konnten weitere wichtige Projekte realisiert werden und aktueller Schwerpunkt ist die Erstellung des Räumlichen Entwicklungsplanes und des Klimawandelanpassungskonzept.

„Der Kampf gegen den Klimawandel fordert uns an vielen Fronten. Hauptverursacher beim CO2-Ausstoß sind unter anderem die Gebäudebeheizung und der Verkehr. Unsere öffentlichen Gebäude sind bereits alle auf einem sehr guten Niveau. Deshalb möchten wir jetzt den Verkehr in Richtung klimatauglich beeinflussen. Flächendeckendes Tempo 30 ist schon eingeführt, mit dem Parkraummanagement wird derzeit begonnen“, so Bürgermeister Rainer Siegele zu den e5-Aktivitäten der Gemeinde Mäder. Dazu wird in der Kummenberggemeinde auch das Projekt Fahrradfreundliche Gemeinde verfolgt und es sind mehrere Verbesserungen für den Radverkehr geplant. Der erste Bauabschnitt des gemeindeinternen Radwegs Starkenfeld konnte im Frühling fertiggestellt werden, der zweite Bauabschnitt startet noch im November 2021.