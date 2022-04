Mäder hat einen neuen Plan

Der neue Räumliche Entwicklungsplan der Gemeinde Mäder wurde bei der vergangengen Gemeindevertretersitzung beschlossen.

Mäder. Die Gemeinde Mäder ist aufgrund ihrer Lage und der hohen Lebensqualität eine der am stärksten wachsenden Gemeinden Vorarlbergs. Daher wird in der Kummenberggemeinde auch besonderes Augenmerk auf eine zukunftsfähige Entwicklung gelegt und in dieser Hinsicht wurde in den letzten Monaten auch der Räumliche Entwicklungsplan (REP) erstellt.

Einwände verschie­dener Sachverständiger

Der Räumliche Entwicklungsplan (REP) ist das Leitbild einer Gemeinde und beinhaltet Handlungshinweise für Projekte einer Gemeinde und bietet somit den Rahmen und die Grundlage für Projekte und Planungen in der Gemeinde. Dazu wurde die Räumliche Entwicklungsplanung in Mäder im Zuge des Regionalen Entwicklungskonzeptes unter Einbeziehung der Bevölkerung erarbeitet, wobei die finale Ausarbeitung in den letzten Monaten infolge der Corona-Pandemie im Bauausschuss erfolgte. Dazu war gerade für einen Teilbereich an der Schweizerstraße die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung (SUP) erforderlich, welche auch nach Beschluss in der Gemeindevertretung im Herbst des vergangenen Jahres dem Land vorgelegt wurde. „Einwände verschie­dener Sachverständiger machten in weiterer Folge Verbesserungen in einigen Bereichen, wie begrünte Flachdächer, reduzierte Beleuchtung, Vogelschutz oder Freifläche entlang der Widmungsgrenze zum Wohngebiet notwendig. Diese Einwände wurden dann auch eingearbeitet“, erklärt Bürgermeister Rainer Siegele. Da somit dann auch alle erforderlichen Zustimmungen vorlagen, wurde der Räumliche Entwicklungsplan (REP) bei der Gemeindevertretersitzung im März beschlossen.

Umwidmung der Umlegung Schweizerstraße