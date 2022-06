Mäder feiert wieder Sonnenfest

Am kommenden Sonntag, 19. Juni, findet in Mäder das traditionelle Sonnenfest mit Vereinsmesse statt.

Mäder . In Mäder steigt am kommenden Sonntag, 19. Juni, ab 11 Uhr das bereits 24. Sonnenfest und lädt mit tollen Aktionen und einem großen Rahmenprogramm zum Schul- und Kulturzentrum Mäder.

Das Sonnenfest in Mäder ist dabei nach über 20 Jahren mehr als nur ein gemütlicher Frühschoppen, bei dem sich Nachbarn treffen. Es ist ein Fixpunkt in der regionalen Umwelt- und Energieszene und wurde 1996 ins Leben gerufen, um die Bevölkerung in der Gemeinde an einer Gemeinschafts-Photovoltaik-Anlage zu beteiligen. Mittlerweile wurde das Sonnenfest ein fixer Bestandteil im Jahreskalender, wo jedes Jahr e5- und Fahrradaktionen im Vordergrund stehen. Nach zweijähriger Corona-Pause findet am Wochenende endlich wieder das Sonnenfest statt und bietet ein Programm für Jung und Alt.