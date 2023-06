Mäder feiert Sonnenfest

Am kommenden Sonntag, 18. Juni, findet in Mäder wiederum das traditionelle Sonnenfest statt.

Dabei ist das Sonnenfest in Mäder nach mittlerweile 25 Jahren weit mehr als nur ein gemütlicher Frühschoppen, bei dem sich Nachbarn treffen. Das Sonnenfest entwickelte sich zu einem Fixpunkt in der regionalen Umwelt- und Energieszene. Die Geburtsstunde erlebte das Fest dabei im Jahr 1996 und hatte die Idee, die Bevölkerung in der Gemeinde an einer Gemeinschafts-Photovoltaik-Anlage zu beteiligen. Mittlerweile wurde das Sonnenfest ein fixer Bestandteil im Jahreskalender, wo jedes Jahr e5- und Fahrradaktionen im Vordergrund stehen.